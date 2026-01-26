Loreto: enfermera es grabada burlándose de paciente en centro de salud

Gran indignación ha generado el accionar de una enfermera, quien fue grabada por los propios pacientes mientras agredía verbalmente y se burlaba de un hombre en un establecimiento de salud del asentamiento humano 6 de Octubre, en la región Loreto. El hecho se difundió rápidamente en redes sociales, provocando duras críticas contra el personal del centro médico.

En las imágenes viralizadas, se observa cómo la enfermera responde con burlas y actitudes inapropiadas a los constantes reclamos de los pacientes, quienes exigían una mejor atención.

Este no sería un hecho aislado, ya que en otra ocasión una paciente también registró en video una discusión con una trabajadora del área de farmacia, a quien reclamó por la demora en la atención y por presuntamente llegar tarde al centro de salud.

DIRESA LORETO EVALÚA CAMBIOS TRAS DENUNCIAS

Las reiteradas denuncias obligaron al director del Servicio de Salud de la Diresa Loreto a pronunciarse, señalando que, “si bien el personal puede tener días buenos y malos, estos problemas no deben trasladarse al ámbito laboral”. Además, indicó que se realizó una reunión interna y se evalúa el cambio del administrador del establecimiento de salud para mejor la atención.