Jaén: pobladores incendian cartel de César Acuña y Edhit Julón

La campaña política de los candidatos que postulan a la Presidencia de la República, así como al Congreso, Senado y Diputados, ya se inició en diversas regiones del país; sin embargo, no viene siendo bien recibida por un sector de la ciudadanía, que ha manifestado su rechazo de distintas maneras.

En la región Cajamarca, específicamente en la provincia de Jaén, un grupo de pobladores quemó un cartel de propaganda del candidato presidencial César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso (APP), en un hecho que fue registrado en video y difundido en redes sociales.

El cartel, de gran tamaño, había sido colocado en plena carretera Fernando Belaúnde Terry y también mostraba la imagen de la candidata Edhit Julón, quien postula como diputada por la misma agrupación política.

RECHAZO CIUDADANO

Las personas que retiraron y quemaron el panel señalaron que César Acuña y la actual congresista Edhit Julón no los representan, criticando duramente sus gestiones y propuestas, además de denunciar que el cartel fue instalado sin autorización de los propietarios del terreno, mientras se escucha en el video la frase: “la mafia no pasa en el Perú”.