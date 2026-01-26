Reclusa embarazada se fuga del hospital Honorio Delgado durante la madrugada

Una interna del penal de Socabaya logró fugar durante la madrugada del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, donde permanecía internada por un avanzado estado de gestación. La mujer, identificada como Viviana Ribadeneira Mariano, cumplía una condena por el delito de trata de personas y había sido trasladada al nosocomio al encontrarse en la semana 40 de embarazo.

De acuerdo con la información oficial, la reclusa salió del área de obstetricia alrededor de las 3:00 a. m. Cámaras de videovigilancia registraron su desplazamiento por las instalaciones del hospital hasta retirarse por el acceso de emergencias, sin que se activara una alerta inmediata. El hecho fue detectado minutos después por el personal a cargo de su custodia.

Fuga de reclusa gestante expone fallas en la seguridad penitenciaria

Tras confirmarse la evasión, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó lo ocurrido a la Policía Nacional del Perú para iniciar el operativo de búsqueda y recaptura, además de dar aviso al Ministerio Público a fin de que se determinen las responsabilidades penales correspondientes. El INPE informó que colaborará con las investigaciones en curso.

Asimismo, se conoció que dos agentes penitenciarias responsables de la vigilancia de la interna fueron intervenidas preventivamente y puestas a disposición de las autoridades para las diligencias respectivas. Hasta el momento, el Hospital Honorio Delgado no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, mientras continúan las acciones policiales tanto en centros de salud como en zonas cercanas ante la posibilidad de que la mujer requiera atención médica.