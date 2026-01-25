Áncash: separan a ginecólogo y obstetra luego que una joven diera a luz en pasillo de hospital

En un breve comunicado, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash señaló que se rescindió el contrato de un ginecólogo y una obstetra, luego que una joven dio a luz en los pasillos del Hospital de Yungay.

Asimismo, se separó temporalmente a una enfermera y una técnica en enfermería, mientras duren las investigaciones del caso. La Diresa señaló que intervino de manera inmediata el nosocomio tras conocerse el caso.

MADRE Y BEBÉ

Según se conoció, también llegaron hasta el hospital agentes de la Policía Nacional, representantes de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo, para realizar las diligencias correspondientes sobre el incidente.

Por su parte, la red de salud Huaylas Norte pidió al Gobierno Regional de Áncash el cambio del director del Hospital de Yungay. Mientras la Diresa destacó que tanto la madre como su bebé se encuentran estables.