Trujillo: delincuentes detonan artefacto explosivo en discoteca Luxor

Un atentado con explosivos se registró en la discoteca Luxor la mañana de este sábado 24 de enero en la ciudad de Trujillo, mientras el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se encontraba en la región encabezando una reunión operativa para reforzar el control territorial y la presencia policial.

El ataque tuvo como objetivo el establecimiento ubicado en la prolongación Fátima, y su estruendo, ocurrido alrededor de las 11:20 a.m., fue escuchado por vecinos de distintos distritos, generando pánico en la zona.

Captura de dos presuntos autores y confesiones

La detonación causó daños en la puerta del establecimiento y afectó a viviendas contiguas, donde se reportó la rotura de lunas por la onda expansiva. Vecinos indicaron que este sería el primer ataque contra dicho local. La Policía Nacional del Perú logró capturar al presunto autor material y a un segundo implicado, quienes fueron trasladados a la Depincri para investigaciones. En su poder se halló armamento.

Según las autoridades, ambos detenidos habrían confesado su participación en al menos cinco atentados extorsivos cometidos en Trujillo, incluido uno vinculado al sector minero. La intervención se concretó tras la activación de un plan cerco, lo que permitiría esclarecer otros casos similares. El atentado ocurrió mientras el ministro Tiburcio sostenía una reunión de trabajo con jefes policiales de la Región Policial La Libertad, donde se había dispuesto reforzar la prevención del delito y la inteligencia policial.

Atentados con explosivos en Trujillo

Trujillo registra en los últimos meses una serie de atentados extorsivos contra negocios, varios cometidos con explosivos. Solo en la última semana se reportaron tres ataques, uno contra el bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante una presentación, y dos contra locales de la licorería Tabaco y Ron en el distrito de Víctor Larco.