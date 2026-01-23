Rafael López Aliaga propone que Junín sea la nueva capital del Perú

El candidato presidencial de Renovación Popular y líder de dicha agrupación, Rafael López Aliaga, llegó a la región Junín como parte de su campaña política con miras a las elecciones generales de abril, donde participó en un mitin que congregó a decenas de simpatizantes.

Durante su discurso, el exalcalde de Lima expuso algunas de sus principales propuestas, entre ellas la lucha contra la inseguridad ciudadana. No obstante, lo que más llamó la atención del público fue su planteamiento relacionado con el cambio de la capital del Perú, una idea que generó sorpresa y reacciones inmediatas.

López Aliaga aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, Lima dejaría de ser la capital del país. “Quiero empezar por algo que está en nuestro plan de gobierno. Para que el Perú se desarrolle y se descentralice, la capital del Perú pasa de Lima a Junín”, afirmó ante sus seguidores durante el mitin político.

PROPUESTA GENERA POLÉMICA

Esta iniciativa ha provocado diversas reacciones en el ámbito político, donde varios sectores han calificado la propuesta como populista y similar a planteamientos realizados por otros candidatos en anteriores procesos electorales. Entre ellos, se recordó la propuesta hecha en 2021 por Pedro Castillo, quien en su momento planteó convertir el Palacio de Gobierno en un museo, con el objetivo de ganar respaldo ciudadano.