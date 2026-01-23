Cusco: delincuente resulta quemado tras incendiar tienda de repuestos

Un delincuente terminó con graves quemaduras en el cuerpo tras intentar incendiar una tienda de repuestos para motocicletas en la ciudad de Cusco. El violento hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya están en poder de la Policía.

En los videos se observa cómo el sujeto llega al establecimiento y, tras romper los vidrios de la puerta con un martillo, rocía líquido inflamable con la intención de prender fuego al local. Sin embargo, el combustible terminó alcanzándolo, provocando que las llamas se expandan rápidamente.

El fuego alcanzó uno de sus brazos, las piernas y parte de su motocicleta, dejándolo visiblemente afectado. Pese a ello, el delincuente, al notar que podría ser descubierto, subió a su vehículo en llamas y huyó del lugar, mientras el incendio se propagaba dentro del establecimiento y causaba graves daños materiales.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, los propietarios del negocio afectado señalaron que no habían recibido amenazas previas, aunque las autoridades no descartan que se trate de un intento de extorsión. Un trabajador de la tienda aseguró que no mantienen conflictos con otros comercios de la zona.

BUSCAN A SOSPECHOSO CON QUEMADURAS EN HOSPITALES

La Policía Nacional informó que ya se encuentra tras los pasos del delincuente, centrando la búsqueda en personas que presenten quemaduras y que hayan acudido a centros de salud de la ciudad. Además, los agentes analizan las cámaras de seguridad para identificar la placa de la motocicleta utilizada durante este acto delictivo.