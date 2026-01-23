Piura: diez detenidos tras fiesta donde se exhibían armas y se realizaron disparos

La Policía Nacional del Perú intervino una reunión privada en la región Piura tras detectar la difusión de videos en redes sociales donde varias personas aparecían manipulando armas de fuego y efectuando disparos al aire mientras ingerían bebidas alcohólicas. La acción policial permitió detener a diez individuos, entre ellos dos menores de edad, presuntamente vinculados a una organización criminal conocida como Los Rápidos del Norte.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se produjo durante una celebración realizada por el cumpleaños de uno de los integrantes del grupo, identificado como Luis González Santos, alias “Ojón”. El evento se desarrollaba en un inmueble donde los asistentes exhibían pistolas y municiones en transmisiones en vivo, generando temor entre los vecinos del sector.

Disparos al aire y transmisión en redes alertaron a la Policía en Piura

El jefe de la Región Policial Piura, Daniel Jares, explicó que los efectivos ingresaron al lugar tras confirmar la existencia de material audiovisual que evidenciaba el uso de armas de fuego. Durante el registro personal y domiciliario, se incautó una pistola, diez municiones, dos motocicletas y ocho teléfonos celulares, elementos que serían clave para las investigaciones en curso.

Todos los detenidos, así como los bienes decomisados, fueron trasladados a la sede de la Divincri Piura para continuar con las diligencias correspondientes. Los implicados son investigados por presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, hurto y receptación agravada, mientras el Ministerio Público evalúa la situación legal de los menores involucrados.