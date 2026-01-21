Trujillo: atentados con explosivos dejan dos heridos

Una serie de atentados con explosivos se registró en las últimas horas en la ciudad de Trujillo, generando temor entre comerciantes y vecinos. En total, se reportaron cuatro incidentes: dos detonaciones en locales comerciales y otros dos artefactos explosivos que fueron desactivados oportunamente por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los primeros ataques ocurrieron con pocos minutos de diferencia en el distrito de Víctor Larco y estuvieron dirigidos contra licorerías de la cadena “Tabaco y Ron”. El primer atentado se produjo en un local ubicado en la cuadra 9 de la avenida Fátima, donde un sujeto lanzó un artefacto explosivo al interior del establecimiento mientras atendía. Como resultado, una persona quedó herida y fue trasladada a un centro de salud cercano.

Minutos después, otro local de la misma cadena, situado en la avenida Larco, también fue blanco de un ataque similar. Ambos hechos ocurrieron casi de manera simultánea, lo que incrementó la alarma en zonas residenciales como Las Praderas del Golf, donde los vecinos expresaron su preocupación por el aumento de la violencia y la inseguridad en el distrito.

NEUTRALIZAN DOS EXPLOSIVOS

Ante esta situación, la Policía Nacional desplegó unidades de inteligencia y prevención en diferentes puntos de Trujillo, especialmente en áreas donde operan negocios similares. Además, se informó que otros dos artefactos explosivos fueron detectados y neutralizados antes de detonar. Las autoridades no descartan que los atentados estén relacionados con actos de extorsión y continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y prevenir nuevos ataques.