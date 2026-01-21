Detienen al alcalde de municipio de Chincha en megaoperativo por presunta red de corrupción

La Policía Anticorrupción ejecutó un megaoperativo que culminó con la detención del alcalde del distrito de Sunampe, Jesús Rojas Valerio, a quien se le atribuye el presunto liderazgo de una organización criminal que habría operado desde el interior de la municipalidad. La intervención incluyó acciones simultáneas en viviendas y oficinas vinculadas a funcionarios y terceros, como parte de una investigación a cargo del Ministerio Público.

Según las pesquisas fiscales y policiales, la presunta red habría aprovechado la estructura edil para direccionar procesos de selección y contrataciones públicas, asegurando que diversas obras quedaran en manos de empresas cercanas al entorno del alcalde y de servidores municipales. Este esquema, de acuerdo con las estimaciones oficiales, habría generado un perjuicio económico al Estado cercano a los 13 millones de soles.

Operativo permitió detenciones, allanamientos e incautación de dinero

El jefe de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR), general PNP Walter Ramos Gómez, informó que la organización investigada fue denominada por la Policía como “Los Cuervos Blancos de Sunampe” y que el operativo permitió la detención de 14 personas, además del allanamiento de 23 inmuebles, entre domicilios y dependencias administrativas. Durante estas diligencias también se incautaron aproximadamente 20 mil soles en poder de dos intervenidos.

Las autoridades precisaron que la investigación comprende los presuntos delitos de organización criminal y colusión simple, vinculados al supuesto desvío y concertación en obras públicas ejecutadas por la municipalidad con empresas coludidas. El caso continúa en etapa de investigación, mientras los detenidos permanecen a disposición del sistema de justicia para las diligencias correspondientes.