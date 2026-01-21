Cancillería confirma que peruano liberado en Venezuela y su familia fueron repatriados

El ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez, quien permaneció detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, fue repatriado de manera ordenada y segura al Perú junto a su esposa y su hija menor.

La Cancillería peruana informó que este logro fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior, la Sección de Intereses del Perú en Venezuela, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas, el Consulado General del Perú en Bogotá y las autoridades colombianas.

A su llegada a Lima por vía aérea, Madrid y su familia fueron recibidos por funcionarios de la Cancillería, quienes les transmitieron el saludo del canciller Hugo de Zela y les dieron la bienvenida en nombre del Gobierno del Perú. El connacional expresó su agradecimiento por el seguimiento permanente de su caso y por las facilidades brindadas para su retorno al país, según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Gestiones y coordinación para liberación

Desde que se tuvo conocimiento de la detención, la Cancillería realizó gestiones y coordinaciones permanentes para lograr su liberación, tanto a nivel bilateral con el apoyo de países amigos, como en el ámbito multilateral, incluyendo al alto representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales.

Perú exhorta a liberar a peruanos detenidos en Venezuela

El Perú exhortó una vez más a Venezuela a disponer la liberación inmediata de todos los ciudadanos peruanos que permanecen injustamente detenidos en los centros de reclusión "Rodeo 1" y "La Crisálida", y expresó especial preocupación por la situación del ciudadano Ricardo Meléndez, detenido desde octubre de 2024, quien se encuentra en condición de vulnerabilidad debido a su delicado estado de salud.