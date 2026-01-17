Trujillo: policía identifica a menor que dejó explosivo en baño de mercado

Un grave atentado fue frustrado en el mercado Los Portales, en Trujillo, luego de que un sujeto se hiciera pasar por usuario del servicio higiénico para dejar una carga explosiva en su interior. Cámaras de seguridad registraron el momento en que un joven con gorra blanca ingresó al baño con una bolsa que contenía 35 cartuchos de dinamita, los cuales no llegaron a detonar gracias a la oportuna alerta de los trabajadores.

Una trabajadora de limpieza advirtió la presencia de humo que salía del interior del baño y dio aviso inmediato al personal de seguridad. Los vigilantes utilizaron un extintor para controlar la situación y, tras confirmar que se trataba de explosivos, se comunicaron con la Policía Nacional, cuyos agentes acudieron rápidamente y procedieron a cercar la zona para evitar poner en riesgo a comerciantes y clientes.

Según informó la policía, el responsable de dejar el material explosivo es un menor de 17 años. Gracias a las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, agentes de la Divincri allanaron su vivienda, donde hallaron más cartuchos de dinamita, stickers extorsivos y varios teléfonos celulares. No obstante, el adolescente no fue ubicado y permanece en condición de no habido. En el inmueble se encontró a su hermana de 14 años, quien quedó retenida mientras continúan las investigaciones.

EXTORSIÓN A COMERCIANTES

Este hecho ocurre a poco más de una semana de un atentado previo contra el mismo mercado, cuando un explosivo detonó en la puerta principal. Tras ese ataque, los extorsionadores enviaron un video a los comerciantes exigiendo el pago de 200 mil soles como “inscripción” y cinco soles diarios, lo que ha incrementado la preocupación por la escalada de violencia y extorsión en esta zona de Trujillo.