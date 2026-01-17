Intensas lluvias causan graves daños en varias regiones del país

Puentes destruidos, carreteras bloqueadas y calles completamente inundadas son parte del saldo que dejan las intensas lluvias que desde hace más de una semana afectan a diversas regiones del país. Las precipitaciones han generado emergencias en la sierra y selva, provocando severos daños materiales y poniendo en riesgo a miles de familias.

En la región Amazonas, el desborde del río Tingo ocasionó la inundación de varias viviendas en Chachapoyas, mientras que la crecida del río Utcubamba provocó el colapso de la plataforma de la carretera que une Pedro Ruiz con Bagua Grande, dejando varados a transportistas y pasajeros. En medio del peligro, algunos ciudadanos arriesgaron sus vidas cruzando por los bordes de la vía afectada. Además, la fuerza del río viene socavando las bases del puente colgante que conecta los caseríos El Aserradero y El Cerezo, una estructura clave para la economía y conectividad de la zona. Asimismo, el centro arqueológico Las Cavernas de Quiocta, en Luya, también resultó afectado por las lluvias.

En Arequipa, la Municipalidad Provincial de Caravelí activó la plataforma de Defensa Civil tras las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas. Un huaico arrastró a varias personas, dejando como saldo un fallecido y dos desaparecidos, lo que ha movilizado a las autoridades y equipos de rescate en la zona.

CAJAMARCA Y SAN MARTÍN

Situaciones similares se viven en Cajamarca y San Martín. En Bambamarca, el desborde de los ríos Tingo y Llaucano inundó decenas de viviendas y campos de cultivo, causando pérdidas de ganado y afectando gravemente a agricultores y ganaderos. En Moyobamba, más de 15 horas de lluvia activaron las quebradas Rumicyacu y Saladillo, que inundaron los baños termales de San Mateo, dejando bajo el agua accesos, comercios, una cancha deportiva y otras infraestructuras, mientras continúan las labores de evaluación de daños.