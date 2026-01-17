Tumbes: detienen a presuntos extorsionadores tras atentados contra cevichería

La Policía Nacional del Perú detuvo a tres presuntos integrantes de una organización criminal acusada de extorsionar y atentar contra el propietario de una conocida cevichería en la provincia de Zarumilla, región Tumbes. Entre los intervenidos figura un menor de 17 años, señalado como uno de los autores materiales de los ataques contra el negocio.

Según las investigaciones, los extorsionadores detonaron un explosivo en la fachada del local y, días después, realizaron varios disparos contra el establecimiento luego de que la víctima se negara a pagar los 10 mil soles que exigían mediante mensajes y videos intimidatorios. Ambos atentados generaron alarma entre los vecinos de la zona.

El primer ataque ocurrió el 16 de diciembre del año pasado, cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y detonaron un artefacto explosivo en el frontis del negocio. Al no obtener el dinero solicitado, regresaron el 6 de enero y dispararon en reiteradas oportunidades contra el local, poniendo en riesgo a comerciantes y transeúntes.

DENUNCIADOS POR EXTORSIÓN

El jefe del Frente Policial de Tumbes, Luis Enrique Pacheco Cornejo, informó que el menor detenido sería quien efectuó los disparos y que fue hallado con una motocicleta robada, presuntamente utilizada en el atentado, además de vestimenta que coincide con las imágenes captadas por cámaras de seguridad. Los detenidos han sido denunciados por el delito de extorsión, mientras continúan las diligencias para esclarecer plenamente su participación en estos hechos delictivos.