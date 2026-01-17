Sutran reporta ocho vías nacionales con tránsito restringido por lluvias y deslizamientos

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que actualmente ocho vías nacionales presentan tránsito restringido debido a las lluvias intensas y deslizamientos de tierra registrados en distintas zonas del país, lo que ha generado complicaciones para la circulación vehicular.

Ronald Power, gerente de Supervisión y Fiscalización de la Sutran, detalló que las regiones más afectadas por estos fenómenos naturales son Amazonas, Cajamarca y La Libertad, donde las precipitaciones han provocado derrumbes y daños en la infraestructura vial. “Por fenómenos naturales tenemos ocho vías con tránsito restringido, principalmente en zonas de sierra y selva, donde muchas vidas se han visto afectadas”, indicó.

En ese contexto, el funcionario resaltó la utilidad del Mapa Interactivo de Alertas, una herramienta digital gratuita disponible en el portal web de la Sutran, que permite a conductores, transportistas y pasajeros conocer en tiempo real el estado situacional de la red vial nacional y las alertas emitidas por las autoridades competentes.

VIGILANCIA PERMANENTE

Finalmente, Power señaló que la Sutran mantiene una vigilancia permanente del tránsito a través de sus centros de gestión y monitoreo ubicados en Lima y otras tres regiones del país, con el objetivo de supervisar las vías nacionales y brindar información oportuna para prevenir accidentes y reducir riesgos ante las condiciones climáticas adversas.