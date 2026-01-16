Amazonas, Arequipa y Cajamarca son las más golpeadas por intensas lluvias

Las intensas lluvias que azotan el interior del país desde hace más de una semana han dejado un panorama crítico en diversas regiones, con puentes destruidos, carreteras bloqueadas, calles inundadas y severos daños materiales, además de víctimas mortales y personas desaparecidas, según reportes de autoridades locales y organismos de emergencia.

En Amazonas, el desborde del río Tingo provocó la inundación de varias viviendas, mientras que la crecida del río Utcubamba ocasionó el colapso de la plataforma de la carretera que une Pedro Ruiz y Bagua Grande, dejando varados a transportistas y pasajeros, algunos de los cuales arriesgaron su vida cruzando por el borde de la vía afectada; además, la fuerza del caudal viene socavando las bases del puente colgante que conecta los caseríos El Aserradero y El Cerezo, una infraestructura clave para la economía y el tránsito de miles de familias.

El impacto de las precipitaciones también alcanzó al sector turístico, luego de que Las Cavernas de Quiocta, en la provincia de Luya, resultaran afectadas por las lluvias; este importante atractivo arqueológico alberga restos de la cultura chachapoyas, lo que ha generado preocupación entre autoridades y operadores turísticos de la zona.

EMERGENCIAS SE EXTIENDEN A AREQUIPA, CAJAMARCA Y SAN MARTÍN

En Arequipa, la Municipalidad Provincial de Caravelí activó la plataforma de Defensa Civil tras las lluvias registradas en las últimas horas, que dejaron un fallecido y dos personas desaparecidas, quienes fueron arrastrados por un huaico; mientras tanto, en Cajamarca, los ríos Tingo y Llaucano se desbordaron en Bambamarca, inundando viviendas y campos de cultivo, provocando la pérdida de ganado y el colapso de varias vías de comunicación.

En Moyobamba, región San Martín, más de 15 horas continuas de lluvia activaron las quebradas Rumicyacu y Saladillo, que terminaron inundando los baños termales de San Mateo, así como accesos, comercios, una cancha deportiva, un puente y otros sectores, dejando bajo el agua uno de los principales centros recreacionales de la zona.