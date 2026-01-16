Arequipa: Desconocidos se graban disparando contra vivienda

En la ciudad de Arequipa, dos sujetos a bordo de una motocicleta desataron el terror en horas de la noche al grabarse mientras disparaban contra la fachada de una vivienda ubicada en el distrito de Miraflores.

En la grabación, los delincuentes afirman ser miembros de la banda criminal "Los Orientales", asimismo, lanzaron una amenaza para los integrantes de "Los Gallegos" que aún operan en la Ciudad Blanca.

"Este es la real vieja escuela Los Orientales, toda esa escuela de Gallegos que quede por ahí en la ciudad, busquen la manera de pirarse porque los vamos a eliminar. Mira (...) ya sabes lo que te espera y todos esos pocos malandritos que están por ahí que tiran medida de pulso y siguen echando vaina, busquen manera", se oye decir al criminal mientras desata una ráfaga de disparos.

ATAQUE SERÍA POR COBRO DE "GOTA A GOTA"

Al respecto, el jefe de la Región Policial Arequipa, Antonio La Madrid, indicó que el ataque a la vivienda habría sido por un pago atrasado del "gota a gota". Tras este incidente, los vecinos de la zona expresaron su preocupación y exigieron mayor patrullaje policial en horas de la noche.