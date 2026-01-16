Detienen a tres ecuatorianos armados que ingresaron ilegalmente a Tumbes

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la detención de tres ciudadanos ecuatorianos en la región Tumbes, quienes se desplazaban en una camioneta e ingresaron de manera irregular al país portando armas de fuego e implementos tácticos, durante un operativo de control en la zona fronteriza.

La intervención se produjo como parte de las labores de vigilancia y control en el complejo fronterizo, donde los agentes interceptaron el vehículo sospechoso. Tras la verificación, la Policía confirmó que los ocupantes no registraban ingreso legal por el puesto de control del CEBAF, lo que activó el protocolo de seguridad.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos hallaron una importante cantidad de armamento y equipos tácticos, lo que encendió las alertas de las autoridades. Entre lo incautado figuran dos escopetas calibre .22 con dos cacerinas, 20 cartuchos, un revólver calibre .38 con municiones, radios Motorola, equipos GPS, chalecos antibalas y cascos tácticos.

INVESTIGACIÓN POR INGRESO ILEGAL

El general Luis Enrique Pacheco, jefe de la Región Policial Tumbes, informó que los detenidos fueron identificados como Miguel Medina Arroyo, Guillermo Jácome Rómulo y Anthony Josué Carranza Macías, quienes presentarían antecedentes policiales. Además, precisó que uno de ellos registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas, mientras se investiga si los intervenidos pertenecen o no a alguna empresa de seguridad privada.