PNP retira y rompe lunas polarizadas de mototaxis en Chincha

Opiniones divididas ha generado un operativo policial en Chincha, donde efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) retiraron y destruyeron las lunas polarizadas de una mototaxi intervenida en pleno centro de la ciudad, como parte de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana y el cumplimiento del reglamento de tránsito.

El hecho ocurrió cuando agentes policiales retiraron las lunas polarizadas del vehículo menor y las rompieron en el lugar, una escena que provocó reacciones de aprobación entre varios ciudadanos, quienes consideraron la medida necesaria frente al uso indebido de estos vehículos.

De acuerdo con las autoridades, durante el operativo se intervino a varias mototaxis por incumplir el reglamento de tránsito, al circular con ventanas laterales polarizadas y calcomanías que impedían observar el interior de las unidades, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.

HECHOS DELICTIVOS CON LUNAS POLARIZADAS

Según informó un coronel de la PNP, algunas de estas mototaxis con lunas polarizadas habrían sido utilizadas para cometer actos delictivos, por lo que la intervención fue considerada preventiva por un sector de la población, aunque también generó rechazo y cuestionamientos por la forma en que se ejecutó la medida.

La acción policial en Chincha fue respaldada por un grupo de vecinos, quienes exigieron mayor control sobre las mototaxis, mientras que otros ciudadanos criticaron la destrucción de las lunas, señalando un presunto exceso de autoridad durante el operativo.