Lluvias intensas causan inundaciones y colapsos viales en varias regiones del país

Las precipitaciones continúan afectando severamente a diversas regiones del país, dejando a su paso inundaciones, interrupciones viales y daños a infraestructura pública. En la ciudad de Moyobamba, las lluvias persistentes provocaron el anegamiento de numerosas viviendas y el colapso de varias vías urbanas, lo que dificultó el desplazamiento vehicular. Algunos conductores intentaron cruzar zonas cubiertas por el agua, quedando atrapados ante el nivel alcanzado por las inundaciones.

En la región San Martín, el temporal también ocasionó un deslizamiento de tierra y piedras en el tramo comprendido entre el puente Santa Marta y el distrito de Pachiza, generando restricciones al tránsito y obligando a la suspensión parcial de la circulación vehicular. Este evento se suma a una serie de emergencias reportadas en distintos puntos del interior del país como consecuencia de las condiciones climáticas adversas.

Lluvias intensas dejan daños en infraestructura y vías estratégicas

El impacto del fenómeno se extendió hasta Ayacucho, donde el aumento del caudal de un río provocó el colapso de un puente que aún no había sido inaugurado. La caída de la estructura representó una pérdida económica superior a los cinco millones de soles, según información preliminar, y dejó incomunicada a la zona afectada. Una situación similar se registró en Moquegua, específicamente en el distrito de Quinistaquilla, donde un waiko arrasó con un puente, interrumpiendo el tránsito local.

En la sierra central, las condiciones climáticas extremas se manifestaron de otra forma. En Huancayo, una intensa nevada paralizó el tránsito en la Carretera Central, dejando a cientos de vehículos detenidos durante varias horas. Usuarios reportaron que buses interprovinciales y unidades de carga pesada permanecieron varados por más de diez horas, soportando temperaturas que descendieron por debajo de los cinco grados bajo cero.