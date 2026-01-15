Arequipa: Al menos 50 viviendas inundadas por intensas lluvias y nevada

Las intensas lluvias registradas en los últimos días con el cambio climático viene afectando seriamente a la provincia de Caravelí, en Arequipa, donde diversas viviendas y espacios públicos se han visto inundados.

En las imágenes registradas se puede observar varias calles y viviendas cubiertos de agua y huaycos debido a las precipitaciones. Las autoridades locales indicaron que al menos 50 viviendas se han visto perjudicadas hasta el momento.

NEVADAS

Asimismo, en el sector de Imata se ha registrado una nevada, situación que obligó a algunos viajeros a posponer sus viajes por carretera hacia las regiones de Cusco y Puno.

Según los últimos reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señaló que estos fenómenos climatológicos continuarán, por lo menos, hasta el próximo domingo 18 de enero.