Cusco: mujer lanza piedra en la cabeza de un presunto ‘robacelulares’

Con el propósito de tomar justicia con sus propias manos, una mujer identificada como Liz Roque (20) le lanzó una piedra en la cabeza a un presunto ladrón que minutos antes le había arrebatado su celular en el distrito de Santiago en Cusco.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

Los transeúntes que pasaban por la zona con teléfono en mano decidieron grabar el comportamiento de Roque, quien al ver tendido a Marco Antonio Huaccanqui Flores, decidió tomar la roca y, sin importarle que muere, le arrojó el objeto en la anatomía del hombre.

Minutos después de este hecho, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encontraba pasando por el lugar del conflicto decidió intervenir con apoyo de algunos transeúntes a Liz Roque y a Guido Quispe (31), quienes fueron llevados a una comisaría.

Con apoyo de los comerciantes, Marco Antonio Huaccanaqui fue conducido de urgencia al Hospital de Contingencia de Santiago en Cusco. El jefe de la Divincri de la región, Walter Poma, reveló que tanto el presunto ladrón como Quispe tienen antecedentes policiales.