Extorsionadores dejan 35 dinamitas en mercado de Trujillo: ‘Los Pulpos’ estarían detrás del atentado

En medio del estado de emergencia que rige en La Libertad, los casos criminales continúan registrándose. Esta vez, extorsionadores dejaron cerca de 35 dinamitas en el interior del baño del mercado Los Portales en el distrito de El Porvenir.

Tras este hecho y de acuerdo a las investigaciones preliminares que han realizado los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la banda que estaría detrás del caso sería ‘Los Pulpos’, quienes exigen cerca de S/200 mil a los comerciantes del centro de abastos.

LOGRARON INTERVENIR A UN SOSPECHOSO

Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del mercado, los efectivos de la PNP realizaron un operativo y dieron con la captura de un sospechoso, quien formaría parte de la organización criminal, por lo que fue conducido de inmediato a la comisaría del sector.

Cabe mencionar que los pobladores de Trujillo viven continuamente en zozobra, ya que diversas bandas criminales vienen atemorizando a los ciudadanos. Además de que los ataques con explosivos son continuos, la región solo cuenta con cuatro UDEX.