Se restablecen los vuelos en el aeropuerto Rodríguez Ballón tras cancelaciones por lluvias

Las intensas precipitaciones en Arequipa propias de la temporada de verano pusieron en jaque al transporte aéreo en el sur del país y obligaron a activar protocolos preventivos que afectaron a cientos de pasajeros.

Los vuelos en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón fueron restablecidos progresivamente luego de haber sido cancelados por lluvias de moderada a fuerte intensidad registradas en la región Arequipa. La suspensión inicial se adoptó como medida de prevención ante la baja visibilidad y las condiciones meteorológicas adversas, lo que generó molestia e incertidumbre entre los pasajeros que debieron reprogramar sus itinerarios.

VUELOS CONFIRMADOS

Con el pasar de las horas, las autoridades aeroportuarias autorizaron la normalización de las salidas y llegadas de aeronaves en el principal terminal aéreo de la ciudad blanca. Según el corresponsal de Panamericana Televisión, se confirmaron vuelos hacia Lima y Cusco, así como la llegada de aviones provenientes principalmente de la capital.

No obstante, se precisó que el funcionamiento del aeropuerto seguirá sujeto a las condiciones climáticas, las cuales podrían variar nuevamente en las próximas horas. Las aerolíneas mantienen comunicación constante con los pasajeros para informar sobre posibles cambios en los horarios.

SENAMHI ADVIERTE MÁS LLUVIAS

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las precipitaciones continuarán hasta el domingo 18, con una intensidad que irá de moderada a fuerte. De acuerdo con el reporte oficial, este escenario obliga a mantener una vigilancia permanente en las operaciones aéreas de la región.

Cabe recordar que el último 14 de enero, Arequipa soportó alrededor de ocho horas de lluvia continua, acompañadas de una densa neblina, situación que redujo drásticamente la visibilidad y derivó en la cancelación total de los vuelos. Las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados por los canales oficiales ante eventuales nuevas restricciones.