Lluvias ponen en jaque carreteras y ciudades del interior del país

Las lluvias de los últimos días siguen provocando severos impactos en distintas regiones del país, especialmente en la sierra y la selva. En Ayacucho, los deslizamientos de tierra y rocas vienen comprometiendo seriamente la conectividad vial, mientras que en la región San Martín las precipitaciones han generado nuevas inundaciones urbanas y afectaciones en la infraestructura pública.

Uno de los puntos más críticos se ubica en el río Tutumbaru, donde el arrastre de lodo y piedras ha formado un represamiento que continúa erosionando una carretera clave que enlaza Ayacucho con el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). La plataforma vial presenta signos de debilitamiento y podría ceder en cualquier momento, lo que dejaría incomunicados a cientos de vehículos que se desplazan entre el Vraem y la ciudad de Huamanga.

Riesgo vial y daños urbanos por las lluvias

A pesar de que la vía afectada está restringida para el tránsito de vehículos livianos, se ha constatado el paso de unidades de carga pesada, incrementando la probabilidad de un colapso similar al ocurrido en Chachapoyas, donde las lluvias provocaron el derrumbe parcial de una carretera en el distrito de La Jalca Grande. En paralelo, en Tarapoto, el agua volvió a cubrir la cuadra 11 de la avenida Circunvalación, obligando a los conductores a circular con extrema precaución.

Las precipitaciones también han causado daños en servicios esenciales. En el hospital de Tarapoto, una parte del techo cedió como consecuencia de la intensidad de las lluvias, lo que evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura frente a estos eventos. Asimismo, en la región San Martín, una camioneta quedó varada al intentar cruzar un río en la ruta que une Tocache con Tayabamba, cuyo caudal se encontraba elevado, poniendo en riesgo a sus ocupantes por la combinación de crecida y maniobra imprudente.