Carreteras como ríos y vehículos arrastrados: lluvias intensas provocan daños en San Martín

Las intensas lluvias registradas en la región San Martín han dejado a su paso negocios inundados, motocicletas arrastradas por la corriente y carreteras convertidas en verdaderos ríos. En la ciudad de Tarapoto, varios vehículos estacionados fueron desplazados por la fuerza del agua, generando alarma entre vecinos y comerciantes que vieron cómo el temporal afectaba sus actividades diarias.

Las lluvias intensas activaron quebradas y colapsaron sistemas de drenaje, situación que ya había sido advertida por el Senamhi y el Indeci, entidades que durante la semana alertaron sobre la probabilidad de precipitaciones fuertes en esta parte del país.

TARAPOTO BAJO EL AGUA

El impacto del temporal no se limitó a Tarapoto. Diversas localidades cercanas reportaron calles inundadas, viviendas afectadas por el agua y el lodo, así como dificultades en la circulación vehicular. Ante la magnitud de los daños, el Gobierno declaró en emergencia a la región San Martín, con el objetivo de agilizar la atención a las zonas más golpeadas y destinar recursos para la respuesta inmediata.

Las imágenes difundidas muestran la fuerza de las lluvias, con pistas y carreteras completamente anegadas, lo que incrementa el riesgo de aislamiento de algunas comunidades y complica el traslado de ayuda humanitaria.

PREOCUPACIÓN POR EL FUERTE TEMPORAL

La principal preocupación de autoridades y población es que el periodo de lluvias recién estaría iniciándose y podría agravarse en las próximas semanas. Representantes de municipalidades, junto a especialistas de Indeci y del COER, sostendrán reuniones de evaluación para determinar el nivel de afectación y definir acciones preventivas frente a la continuidad de las precipitaciones.

Se espera que las medidas incluyan trabajos de prevención en zonas vulnerables, monitoreo de ríos y quebradas, y planes de contingencia para reducir el impacto de nuevas inundaciones. Las autoridades han reiterado el llamado a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales ante el riesgo de crecidas y desbordes.