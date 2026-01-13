Lluvias desatan tragedia y aislamiento en la selva central

Las precipitaciones intensas que se vienen registrando en el país están dejando un saldo crítico en varias regiones. En la selva central, la provincia de Chanchamayo, en Junín, fue una de las más golpeadas luego de más de quince horas de lluvia continua que activaron un deslizamiento de tierra, piedras y troncos en el distrito de Perené. El alud alcanzó dos viviendas mientras sus ocupantes dormían, provocando la muerte de una familia y de un trabajador que se encontraba en la zona.

Las labores de rescate permitieron recuperar tres cuerpos, pero las brigadas continúan buscando a una niña de tres años que permanece desaparecida. La emergencia también dejó severamente afectada la conectividad vial: la Carretera Central quedó bloqueada entre Perené y Yurinaki por la caída de enormes rocas y derrumbes, lo que mantiene aisladas a ciudades como Pichanaqui y Satipo, además de decenas de vehículos que no pueden continuar su recorrido.

Lluvias también afectan San Martín y el sur de Lima

El impacto del mal tiempo no se limitó a Junín. En la región San Martín, las lluvias ocasionaron inundaciones en distintos puntos de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo. Sectores como la avenida Circunvalación terminaron cubiertos por agua, dificultando el tránsito de peatones y vehículos, mientras que en el centro de Tarapoto la corriente llegó a arrastrar autos que se encontraban estacionados. En Morales, el jirón Fernando Belaúnde Terry quedó totalmente anegado.

En el sur de Lima, la provincia de Cañete también enfrenta una situación delicada. En el distrito de Lincha, el deslizamiento de un cerro bloqueó una vía principal y generó el represamiento del río, dejando a la localidad incomunicada. Los vecinos expresan su preocupación ante la posibilidad de que el agua se filtre con mayor fuerza y afecte a otros centros poblados cercanos, mientras las autoridades evalúan los riesgos y las medidas de respuesta.