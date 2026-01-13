IGP advierte que podrían registrarse más explosiones en Volcán Sabancaya en los próximos días

El director del Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Marco Rivera, se pronunció tras registrarse una nueva explosión del volcán Sabancaya, ubicado en la provincia arequipeña de Caylloma.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el experto precisó que en los próximos días podrían registrarse más estallidos del volcán, el cuál actualmente se encuentra categorizado en alerta naranja.

"A pesar de que esta actividad es baja, es probable que en las siguientes horas o días vaya a generar nuevamente explosiones de este tipo o un poco más potentes. La alerta naranja muestra que el volcán está agitado", dijo.

PRECUACIONES

En ese sentido, el doctor Marco Rivera recomendó a la población mantenerse alejada de las zonas aledañas al volcán Sabancaya y en caso de encontrarse cerca del humo, cubrirse la boca, la nariz y los ojos.