Verifican ingreso y salida de vehículos en frontera de Tumbes: despliegan policías en la vía Zarumilla

Ante el ingreso ilegal de extranjeros al Perú por la frontera de Tumbes, exactamente en Zarumilla, se ha decidido verificar el ingreso y salida de vehículos, quienes muchas veces se encuentran trasladando a ciudadanos indocumentados.

Para poder desarrollar estas intervenciones, se ha desplegado agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), miembros de Sutran, Migraciones y Sunafil, quienes están supervisando las unidades que transitan por la vía.

LOGRARON DETENER A UN VEHÍCULO

Durante una conversación con Panamericana Televisión, el jefe de la Sutran brindó detalles del operativo que ha sido catalogado como ‘Viaje Seguro – Plan Verano’, con el que tienen como propósito solicitar los documentos de los vehículos que viajan por la carretera.

En medio del diálogo con el titular de la entidad, lograron intervenir un automóvil que se encontraba realizando un transporte no autorizado, por lo que el conductor recibió una multa, la cual deberá ser abonada.