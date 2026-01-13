Trujillo: niña de 4 años queda grave tras caerle un parante de vóley arrastrado por un auto

Un hecho que pudo terminar en tragedia ha conmocionado a Trujillo. Una niña de apenas cuatro años resultó gravemente herida tras un accidente ocurrido en plena vía pública, mientras vecinos realizaban actividades recreativas en la pista.

CÁMARAS DE SEGURIDAD REGISTRARON ACCIDENTE

El incidente ocurrió en la urbanización San Isidro, en Trujillo, cuando un grupo de vecinos jugaba vóley con una red instalada de manera improvisada en la calle. A pocos metros, la menor se encontraba sobre la vereda junto a su madre, sin participar del juego, según se aprecia en las imágenes registradas por una cámara de seguridad.

De pronto, un auto blanco ingresó a la zona y terminó arrastrando la net de vóley, provocando que uno de los parantes que la sostenía saliera despedido y golpeara violentamente a la niña en la cabeza. El impacto la dejó inconsciente en el pavimento, generando escenas de desesperación entre los presentes.

CONDUCTOR HUYÓ

Pese a la gravedad del hecho, el conductor del vehículo no se detuvo y se dio a la fuga, sin prestar auxilio a la menor herida. De inmediato, los vecinos acudieron en su ayuda y la trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Trujillo, donde recibió atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte médico, la evolución de la niña es favorable; sin embargo, su recuperación será prolongada debido a la naturaleza del golpe en la cabeza. El caso ha reabierto el debate sobre el uso de espacios públicos para actividades recreativas sin medidas de seguridad y la responsabilidad de los conductores que circulan por zonas residenciales.