Peruanos llegan a Desaguadero tras liberación de carreteras en Bolivia

Decenas de ciudadanos peruanos lograron retornar al país por el paso fronterizo de Desaguadero luego de la suspensión de los bloqueos de carreteras y el fin de una prolongada protesta en Bolivia. Los compatriotas habían viajado por motivos personales y laborales, pero quedaron atrapados en distintas regiones ante la imposibilidad de desplazarse hacia La Paz por el cierre de las vías.

Algunos afectados relataron que permanecieron varios días varados, soportando la falta de alimentos y dinero, además de tener que caminar largas distancias para intentar continuar su trayecto. “Hemos adelgazado”, comentó uno de los viajeros, mientras otros señalaron que debieron desviarse por rutas alternas ante el bloqueo total de las carreteras principales.

Tras días de incertidumbre, personal peruano desplegado en la zona facilitó el traslado de los ciudadanos hasta la frontera para garantizar su retorno a salvo. Con evidente emoción, una de las pasajeras expresó su alivio al pisar suelo peruano, asegurando que se sentían “felices” de haber superado una situación que describió como extrema por la falta de comida y recursos.

PROTESTAS EN BOLIVIA

Las protestas en Bolivia se registraron en al menos 69 puntos del país y se originaron por la promulgación de un decreto del gobierno boliviano que eliminó el subsidio a los combustibles. La medida provocó una fuerte reacción de sindicatos y sectores sociales, generando enfrentamientos con las fuerzas del orden y el bloqueo de carreteras que afectó gravemente el tránsito y a cientos de viajeros.