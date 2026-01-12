Explosión en discoteca de Trujillo deja dos heridos y desata pánico durante concierto

El miedo volvió a apoderarse de Trujillo durante la madrugada de este lunes, cuando una explosión sacudió una concurrida discoteca en plena presentación musical, dejando dos personas heridas y provocando escenas de pánico entre el público.

EXPLOSIÓN GENERA PÁNICO EN PLENO SHOW

El incidente se registró alrededor de las cinco de la mañana en la discoteca Monasterio, ubicada en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco. En ese momento, se presentaba la reconocida Zaperoko, cuando un estruendo rompió la música y obligó a evacuar el local. La onda expansiva fue tan intensa que se escuchó en otros puntos de la ciudad, generando alarma entre vecinos.

Muchos asistentes pensaron que se trataba de un nuevo atentado, en medio del clima de inseguridad que atraviesa Trujillo en las últimas semanas. Dos personas resultaron heridas y fueron atendidas por personal de emergencia, sin que se reporten víctimas mortales.

AUTORIDADES DESCARTAN ATENTADO

Tras las primeras diligencias, las autoridades informaron que la explosión habría sido causada por una falla eléctrica en el sistema de aire acondicionado del establecimiento, descartando preliminarmente un ataque intencional. Peritos y agentes policiales continúan con las investigaciones para confirmar el origen exacto del incidente y determinar responsabilidades.

Horas después, la orquesta Zaperoko emitió un comunicado en el que agradeció a su público por la comprensión y aseguró que todos sus integrantes se encuentran sanos y salvos. El hecho reavivó la preocupación por la seguridad en locales nocturnos y encendió las alertas sobre las condiciones técnicas de estos espacios en una ciudad golpeada por la violencia.