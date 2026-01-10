Golpe al crimen en Trujillo: capturan a integrantes del “Clan de la Nueva Jauría”

Un nuevo golpe contra la criminalidad y la delincuencia organizada se dio en Trujillo, donde agentes de la Policía Nacional del Perú lograron capturar a cinco presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “El Clan de la Nueva Jauría”, dedicada principalmente a la extorsión y a la tenencia ilegal de armas de fuego.

La intervención se inició cuando los agentes detectaron dos vehículos sospechosos cerca del Óvalo Huanchaco. Al notar la presencia policial, los ocupantes intentaron darse a la fuga hacia la zona costera, lo que originó una persecución que fue monitoreada con apoyo de un dron táctico, permitiendo su rápida ubicación y posterior captura.

Durante el operativo, las autoridades policiales incautaron un revólver calibre 38 con la serie limada, municiones, un mensaje extorsivo, dos vehículos, droga y varios teléfonos celulares, elementos que serán claves para evidenciar que los sujetos están vinculados a actividades ilícitas dentro de la organización criminal.

EN MANOS DE LAS AUTORIDADES

En una segunda intervención, realizada tras un caso de violencia familiar, la Policía halló decenas de stickers extorsivos vinculados a la misma banda, además de dinero en efectivo, celulares y una réplica de arma de fuego. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente mientras continúan las investigaciones.