Megaoperativo en Trujillo: detienen a alcalde de Chao por presunta corrupción

Un nuevo caso de presunta corrupción golpea a la región La Libertad. En un megaoperativo liderado por el área Anticorrupción de la Policía, fue detenido el alcalde del distrito de Chao, en la provincia de Virú, como parte de una investigación por presuntos actos ilícitos en la ejecución de una obra pública.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El burgomaestre Juan Carlos Soles fue detenido de manera preliminar por su presunta pertenencia a la organización criminal denominada ‘Los Perturbadores del Saber’. De acuerdo con las autoridades, el caso está relacionado con irregularidades en la construcción de una infraestructura educativa, donde se habría concertado con empresas contratistas para direccionar procesos y pagos.

Según las pesquisas, estas acciones habrían generado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente S/ 5.5 millones, convirtiendo el caso en uno de los más graves registrados recientemente en la provincia de Virú, en La Libertad.

ALLANAMIENTO A 15 VIVIENDAS

Como parte del operativo, la Policía allanó 15 viviendas vinculadas a los investigados, donde se incautaron diversos elementos de convicción, entre ellos presuntas conversaciones ilícitas y documentación relevante para el proceso fiscal. Estas evidencias serán clave para determinar el grado de responsabilidad de los implicados.

Las imágenes difundidas por la autoridad muestran al alcalde de Chao intervenido por agentes policiales, con las manos esposadas y vestido con una casaca sin mangas y lentes. Hasta el momento, el detenido no ha brindado declaraciones públicas, mientras el caso continúa en etapa de investigación bajo la supervisión del Ministerio Público.