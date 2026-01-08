Arequipa: Choque entre combi y camioneta en el Óvalo Apipa deja 19 heridos

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la ciudad de Arequipa, donde una camioneta blanca terminó impactando contra una combi en horas de la mañana de este jueves en el Óvalo Apipa, del distrito de Cerro Colorado.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. La camioneta blanca se desplazaba a excesiva velocidad y al llegar al óvalo termina colisionando contra la combi. Producto de este choque, el vehículo de transporte público terminó volcándose.

Un total de 19 pasajeros resultaron heridos tras este incidente, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Honorio Delgado para curar sus lesiones. Lamentablemente, tuvieron que esperar hasta dos horas para que reciban atención médica.

CONDUCTOR SE DIO A LA FUGA

Tras el accidente automovilístico, el conductor de la camioneta, lejos de auxiliar a los pasajeros, optó por darse a la fuga. La Policía ya se encuentra en la búsqueda del conductor con ayuda de las cámaras de videovigilancia.