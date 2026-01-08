Alcalde de Trujillo y trabajadores del Municipio reciben amenazas extorsivas: sería por su gestión

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, reveló que viene recibiendo amenazas extorsivas, así como trabajadores del Municipio, presuntamente, por la gestión que vienen realizando respecto a las restricciones para los locales y establecimientos públicos.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el burgomaestre señaló que, a través de fotos y videos donde se observan armas de fuego y municiones, los extorsionadores exigen que "los dejen operar".

"Uno de los cambios fue justamente limitar el horario de funcionamiento de las discotecas, bares y cantinas. Aquí en Trujillo distrito es solamente hasta la 1 de la mañana, entonces, genera incomodidad sobre todo en los empresarios que están acostumbrados a ganar grandes cantidades de dinero a cambio de venta de licor (...) lo que piden ellos es que los dejen seguir operando", dijo.

SEGUIRÁN FISCALIZANDO

Pese a esta situación, Mario Reyna aclaró que continuarán con sus labores de fiscalización, tanto a los locales nocturnos como a empresas de transporte: "Ya coordinamos con la Policía Nacional del Perú", sostuvo.