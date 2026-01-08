Defensor de la PNP respalda a policía que abatió a delincuente tras asesinato en Comas

El defensor de la Policía Nacional del Perú (PNP), Máximo Ramírez, se pronunció sobre el accionar de un agente policial que, vestido de civil y en cumplimiento de su deber, abatió a un delincuente armado que minutos antes asesinó a un chofer de combi en el distrito de Comas, en Lima Norte.

En declaraciones a la prensa, Ramírez expresó su respaldo total al efectivo policial, señalando que la intervención se dio en un contexto de peligro inminente. Según explicó, el delincuente no solo había cometido el homicidio del conductor, sino que también atacó al agente, lo que obligó al policía a hacer uso de su arma de reglamento para defender su vida y la de terceros.

“Este delincuente ya había asesinado al chofer del vehículo y, con el arma en la mano, no le quedó otra opción al policía que disparar, pese a que le ordenó detenerse”, manifestó Ramírez, precisando que el procedimiento aplicado es el que corresponde cuando existe una amenaza real y directa.

El defensor de la PNP informó además que el agente, identificado como Edison Pozo Reátegui, será incentivado por el Comando de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, y confirmó que cuenta con respaldo legal e institucional. “No cabe duda de que este policía debe ser reconocido por el acto valeroso que realizó; arriesgó su propia vida”, enfatizó.

LEY RESPALDA ACCIONAR POLICIAL EN DEFENSA PROPIA Y DE TERCEROS

Finalmente, Máximo Ramírez recordó que existe una normativa vigente que prohíbe la detención de policías que actúan en legítima defensa, subrayando que los efectivos tienen el deber de reaccionar de manera inmediata cuando está en riesgo su vida o la de ciudadanos inocentes. “Los policías hoy están obligados a actuar en defensa propia y la de terceros”, puntualizó.