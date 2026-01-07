Arequipa: Al menos 7 heridos tras choque entre auto y combi informal que iba en sentido contrario

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la ciudad de Arequipa, específicamente en el cono norte, donde un auto terminó chocando contra una combi de transporte público informal que venía circulando en sentido contrario.

Testigos de la zona señalaron que la combi informal habría tomado la vía en contra del sentido autorizado para evitar los rompemuelles instalados en la avenida. Su imprudente accionar hizo que terminara chocando con otro auto en una intersección.

Como resultado, se produjo una colisión entre ambas unidades, y la combi informal terminó volcada a un lado de la vía. Al menos siente personas que viajaban en la combi terminaron heridas tras este incidente, afortunadamente, no se reportaron pérdidas humanas.

CONSTANTES ACCIDENTES

Vecinos del sector señalaron que los accidentes vehiculares en dicho punto de Arequipa son constantes y denunciaron que unidades de transporte informal suelen utilizar rutas no autorizadas para evadir obstáculos en la vía.

