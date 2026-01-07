Detonan explosivo en mercado de Trujillo y extorsionadores exigen 200 mil soles a comerciantes

La inseguridad ciudadana vuelve a golpear a Trujillo. Un artefacto explosivo fue detonado en las inmediaciones del mercado Los Portales, generando pánico entre los comerciantes y causando daños materiales en al menos tres puestos, en un nuevo caso que estaría vinculado a extorsiones contra centros de abastos en la región La Libertad.

El atentado ocurrió la madrugada del miércoles 7 de enero, cuando sujetos desconocidos hicieron estallar el explosivo contra el portón principal del mercado, afectando además a puestos de venta cercanos. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque los daños estructurales evidencian la violencia del ataque.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los comerciantes o de la junta directiva del mercado. El jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Franco Moreno, señaló que las investigaciones continúan para identificar a los responsables del hecho criminal.

DELINCUENTES PIDEN 200 MIL SOLES DE CUPO

Según testimonios de comerciantes afectados, tras la explosión los delincuentes dejaron una carta extorsiva dirigida a la directiva del mercado Los Portales, en la que exigen el pago de 200 mil soles a cambio de permitir que los vendedores continúen trabajando sin atentados.