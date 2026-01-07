Tumbes: descartan salida masiva de venezolanos en frontera con Ecuador en los últimos días

El jefe del Frente Policial de Tumbes, Luis Pacheco Cornejo, se pronunció tras el despliegue de agentes policiales en la frontera de nuestro país con Ecuador, en Tumbes. Ante una posible salida masiva de ciudadanos venezolanos que buscarían regresar a su país tras la caída del dictador Nicolás Maduro.

En declaraciones a la prensa, la autoridad policial señaló que, por el momento, no se ha registrado un éxodo de ciudadanos venezolanos en la frontera con Ecuador, y precisó que continuarán con los trabajos de control en la zona.

"Por el momento no hay una salida masiva (de venezolanos), seguimos haciendo el trabajo del control del ingreso de migrantes irregulares, eso es lo que estamos haciendo y estamos mejorando y reforzando", dijo.

COORDINACIÓN CON POLICÍA ECUATORIANA

Asimismo, Pacheco Cornejo informó que la institución policial ha tenido hace unas semanas una reunión de alto mando con sus pares ecuatorianos para coordinar permanentemente los trabajos de control migratorio.