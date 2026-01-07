Trujillo sumergido en la criminalidad: pegan stickers en colegio y serían de ‘Los Pulpos’

En medio del estado de emergencia que rige en Trujillo, los casos de inseguridad ciudadana continúan atemorizando a los pobladores. En los exteriores del colegio José Carlos Mariátegui de El Porvenir, se encontraron stickers, los cuales pertenecerían a ‘Los Pulpos’.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta los exteriores de la institución educativa y comprobó que en una de las figuras hay una imagen de una pistola, donde han colocado Uzi Trujillo. Además, en otro se colocó los nombres de Jhonson y Briset y el que ha levantado las alarmas entre las autoridades, la calcomanía donde se observa una cruz blanca.

¿POR QUÉ PEGARON LOS STICKERS?

La colocación de stickers en la puerta de la institución educativa sucede horas previas a la presentación de orquestas de cumbia como Armonía 10 y Los Caribeños de Guadalupe, por lo que se presume que sería parte de una especie de protección para las bandas.

Tras este hecho, el jefe policial de La Libertad, el general Franco Moreno Panta, aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) y autoridades de la región se encuentran trabajando de la mano para diseñar estrategias para reducir los índices delincuenciales.