Cae alias “José”, implicado en atentado con explosivos en Trujillo

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa asestando golpes contra la criminalidad en el norte del país. Esta vez, en Trujillo, agentes lograron la captura de un presunto delincuente de alta peligrosidad, quien estaría implicado en varios atentados registrados en la denominada capital de la amistad.

Según informaron las autoridades, el detenido responde al alias “José”, señalado como presunto responsable del atentado con explosivos que estremeció la urbanización El Molino el pasado 14 de agosto de 2025. De acuerdo con la investigación policial, sería el operador logístico de una presunta organización criminal dedicada a este tipo de ataques.

El operativo se realizó durante la madrugada de este martes, cuando los agentes irrumpieron en la vivienda del intervenido, un joven de 19 años, ubicada en el distrito de El Porvenir. Para ingresar al inmueble, los efectivos policiales forzaron la puerta y lograron incautar documentos y evidencias clave que serán fundamentales para las investigaciones.

Las investigaciones preliminares revelan que el detenido sería propietario de la camioneta captada por las cámaras de videovigilancia, vehículo que habría sido utilizado para el traslado de los explosivos y la posterior fuga de los autores materiales del ataque registrado en Trujillo.

PNP ASEGURA QUE DETENIDO ENFRENTARÁ A LA JUSTICIA

El general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Macrorregión Policial La Libertad, informó que el intervenido ya se encuentra a disposición de las autoridades competentes, donde deberá responder por los presuntos delitos que se le imputan.