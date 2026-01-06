Municipalidad de Urubamba cancela contrato con empresa de transporte a Machu Picchu

La crisis en los servicios de transporte turístico hacia Machu Picchu sumó un nuevo capítulo. La Municipalidad Provincial de Urubamba resolvió el contrato de Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A., en la ruta Hiram Bingham, al verificarse que no contaba legalmente con la flota ofrecida para ganar la licitación.

FLOTA INCOMPLETA

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N° 218-2025-GM-MPU/C. Según el documento, Torontoy obtuvo la buena pro con 18 unidades, pero solo logró ingresar ocho a la ruta, incumpliendo las condiciones técnicas y operativas exigidas. Esta situación agravó los inconvenientes registrados en el acceso a la ciudadela inca y motivó la resolución contractual por parte de la comuna.

En paralelo, la empresa Consettur, que opera desde hace 30 años y cuyo contrato venció en septiembre pasado, informó mediante un comunicado que garantizará la continuidad del servicio para evitar afectaciones a los visitantes, mientras se define a la nueva concesionaria.

NUEVA OPERADORA A FINES DE ENERO

Pese a las protestas de Torontoy contra la medida, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Rosendo Baca, anunció que en enero se convocará a una nueva licitación. “A fines del mes tendríamos una nueva operadora y esperamos que ofrezca calidad de servicio y ya no tener problemas como los de los últimos 30 años”, declaró el funcionario.

Las autoridades locales sostienen que la resolución busca proteger la experiencia del turista y preservar la imagen internacional de Machu Picchu. La transición, aseguran, se realizará sin interrumpir el servicio en la ruta Hiram Bingham, clave para el flujo turístico hacia la maravilla del mundo.