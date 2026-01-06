Robo a turistas en Trujillo: GPS permitió ubicar a ladrones y recuperar pertenencias

La Policía de Turismo logró recuperar las pertenencias de dos ciudadanas neerlandesas que fueron víctimas del robo de una mochila en un terminal de buses de Trujillo. El operativo culminó con la intervención de dos sujetos peruanos presuntamente implicados en el hurto, quienes intentaron darse a la fuga tras cometer el delito.

CÁMARAS CAPTARON EL ROBO

Las cámaras de seguridad del terminal terrestre registraron el preciso momento en que las turistas, mientras vigilaban su equipaje, fueron sorprendidas por un sujeto que aprovechó un descuido para sustraer una de las mochilas. En las imágenes se observa cómo el ladrón circula por varios ambientes del terminal y, para pasar desapercibido, se quita la casaca y la coloca sobre la mochila robada.

Minutos después, el sujeto se dirigió hacia la salida principal del terminal y huyó corriendo junto a su cómplice, intentando evitar ser identificado por el personal de seguridad del establecimiento.

GPS FUE CLAVE

Tras interponer la denuncia, los agentes de la Policía de Turismo solicitaron acceso a los registros de videovigilancia y recibieron un dato determinante: una de las mochilas contaba con un dispositivo GPS. “Lo bueno es que en una mochila de ellas había un GPS, motivo por el cual acudieron a la comisaría de turismo y fuimos al domicilio donde arrojaba el GPS”, señalaron los efectivos.

Al llegar al inmueble señalado, el presunto ladrón hizo entrega de la mochila sustraída. En el operativo se logró recuperar todas las pertenencias, entre ellas 4 mil soles en efectivo, una minilaptop, teléfonos celulares, diversos aparatos tecnológicos y una cámara fotográfica de alto valor.

DOS DETENIDOS

Como parte de la intervención policial, se logró la detención de dos ciudadanos peruanos, quienes serían los responsables del robo. Ambos fueron trasladados a la dependencia de la Policía de Turismo para continuar con las investigaciones correspondientes, conforme a ley, mientras las turistas extranjeras recuperaron la totalidad de sus bienes.