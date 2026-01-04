Ciudadanos de Trujillo exigen reposición del borde costero afectado por erosión

Este primer domingo de verano del 2026, los ciudadanos y autoridades de Trujillo han intensificado sus exigencias para la reposición del borde costero. Solicitan medidas urgentes ante el avance crítico de la erosión que amenaza viviendas e infraestructura en los balnearios de Huanchaco, Buenos Aires y Las Delicias.

A pesar de estos avances normativos, la población demanda la ejecución inmediata de los trabajos de emergencia para evitar el desplapome de viviendas y la pérdida total de los balnearios en esta parte del país.

Peligro en los balnearios turísticos

Como parte de sus peticiones realizan una movilización ciudadana, alertando sobre el peligro inminente para más de 20 familias en sectores como Taquilla II, donde el mar ha ganado hasta 6 metros de terreno en pocos días.

Cabe indicar que, ante la lentitud de los procesos administrativos, se ha solicitado al Ejecutivo la emisión de un decreto de urgencia para agilizar el financiamiento y la ejecución de obras de emergencia, como el enrocado y el vertido de arena.