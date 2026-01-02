Chota: lluvias activan quebradas y arrastran bus interprovincial

Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un bus interprovincial de la empresa Ángel Divino, luego de que la unidad fuera arrastrada por la fuerte corriente de una quebrada activada a causa de las intensas lluvias registradas en la provincia de Chota, región Cajamarca. El hecho ocurrió en el distrito de Cochabamba y puso en grave riesgo la vida de decenas de personas.

Según testigos, la quebrada descendía con una alta carga de agua y sedimentos cuando el bus intentó cruzar la zona. El temor se apoderó de los pasajeros, quienes, en medio de la desesperación, rompieron la luna posterior del vehículo para escapar, pese a las advertencias de algunas personas que se encontraban en el lugar y les pedían no saltar debido al peligro.

La rápida reacción de transportistas que circulaban por la zona y de vecinos del sector fue clave para evitar una tragedia mayor. Ellos brindaron auxilio inmediato mientras llegaba maquinaria pesada, que permitió rescatar a los pasajeros que aún permanecían dentro de la unidad atrapada por la corriente.

INICIAN INVESTIGACIONES

Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para culminar con la evacuación y prevenir posibles lesiones. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar la responsabilidad del conductor, quien habría puesto en riesgo la vida de los pasajeros al intentar cruzar la quebrada pese al peligro latente provocado por las lluvias.