“El estado de emergencia no funciona”, afirma alcalde de Pataz tras masacre en bocamina

Las celebraciones por Año Nuevo terminaron en tragedia en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde tres personas fueron asesinadas a balazos en la bocamina conocida como “Papagayo”, un hecho que ha encendido nuevamente las alarmas por la violencia vinculada a la minería ilegal en la zona. El crimen ocurrió en las últimas horas del 31 de diciembre y ya es materia de una investigación preliminar por parte de las autoridades.

De acuerdo con información policial, las víctimas perdieron la vida tras recibir múltiples impactos de bala en un ataque que recuerda lo ocurrido en mayo de 2025, cuando 13 personas fueron halladas sin vida en un socavón dentro de la minera Poderosa. Este nuevo episodio refuerza la preocupación por la falta de control en zonas mineras de Pataz, pese al estado de emergencia vigente en la región.

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, cuestionó duramente la respuesta de las autoridades tras la masacre y denunció una presunta ausencia del Estado. “El resultado es esto, tres personas asesinadas antes de terminar el año”, señaló la autoridad edil, quien también puso en duda la rapidez con la que se activaron los protocolos de intervención tras conocerse el crimen.

ALCALDE CUESTIONA ESTADO DE EMERGENCIA Y RESPUESTA FISCAL

Mariños también criticó la demora del Ministerio Público para llegar a la zona del crimen y afirmó que la población no percibe mejoras en seguridad. “Si esto ocurrió en la madrugada, ya era mediodía y no llegaba Fiscalía”, declaró, añadiendo que el estado de emergencia no está funcionando, pues los trabajadores no pueden desplazarse con normalidad y los asesinatos continúan en la provincia.

Por su parte, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales emitió un comunicado condenando el hecho y advirtiendo que no se trataría de un caso aislado, sino de una consecuencia directa de la falta de una estrategia eficaz del Gobierno central frente a la violencia criminal.

Hasta el momento, la Policía Nacional confirmó la detención de dos personas, quienes ya fueron puestas a disposición de las autoridades y cuyos testimonios serán clave para esclarecer las circunstancias y motivaciones de esta masacre en Pataz.