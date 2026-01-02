Piura: obrero herido tras ser aplastado por pared de zanja

Momentos de alta tensión se vivieron en el centro de Piura luego de que un obrero quedara atrapado tras el desprendimiento de un bloque de concreto mientras realizaba trabajos de excavación. El accidente ocurrió en plena jornada laboral.

La víctima fue identificada como Esteban Paredes, de 50 años, quien participaba en la excavación de una zanja junto a otros trabajadores cuando un pesado bloque de concreto se desprendió y cayó sobre su cuerpo.

Al percatarse del accidente, sus compañeros intentaron auxiliarlo de inmediato; sin embargo, debido al peso del material, fue necesaria la intervención de una máquina retroexcavadora para poder liberarlo.

TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN

Tras ser rescatado, el obrero fue trasladado de urgencia a un centro médico de Piura, donde recibió atención especializada. Según se informó, su estado de salud es estable. El accidente se produjo en el marco de los trabajos de reconstrucción de pistas y veredas del Centro Histórico de Piura.