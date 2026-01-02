Masacre en Pataz: detienen a dos personas por triple crimen en bocamina

El inicio del 2026 comenzó teñido de sangre. En medio del estado de emergencia que decretó el Gobierno de José Jerí en La Libertad, no frena los hechos criminales en la región. En el interior de una bocamina en Pataz, se registró un triple crimen.

Con el paso de las horas y las investigaciones realizadas por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), se pudo intervenir a dos personas, quienes serían los sospechosos de estos asesinatos, por lo que permanecerán detenidos en la Dirincri de la ciudad.

HIPÓTESIS QUE SE MANEJA

Tras lo ocurrido, se manejan varias hipótesis sobre el crimen, entre las cuales figuran que este hecho haya sido parte del control de la mina, así como también un enfrentamiento entre la seguridad que había sido destinada en la zona para salvaguardar a los trabajadores.

Finalmente, los cuerpos de las víctimas en este atentado han sido conducidos hacia la morgue de la región. Un equipo llegó hasta los exteriores del establecimiento y pudo conocer que el lugar a donde llegan los cuerpos se encuentra colapsado.