Muñeco gigante con la figura de Keiko Fujimori fue quemado por año nuevo en Pisco

La llegada del Año Nuevo estuvo marcada por la quema de fuegos artificiales y de los tradicionales muñecos que simbolizan la despedida del año que termina. Esta costumbre volvió a repetirse en diversas regiones del país para dar la bienvenida al 2026, y la ciudad de Pisco no fue la excepción.

En esta provincia de la región Ica, los pobladores del sector Leticia levantaron un muñeco de más de 10 metros de altura, el cual representaba la figura de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. El imponente muñeco gigante rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes previas a su quema, registrada a la medianoche del 1 de enero, se aprecia cómo la enorme estructura es levantada con una grúa ante la presencia de decenas de pobladores, quienes supervisaban y observaban la figura que destacaba no solo por su tamaño, sino también por su clara alusión política a la excandidata presidencial.

El muñeco estaba vestido con ropa de color naranja, tono característico del partido Fuerza Popular, y llevaba la letra “K” en el pecho. Además, los pobladores le colocaron una cola de rata de aproximadamente 7 metros de largo.

TRADICIÓN QUE SE REPITE EN PISCO

Este tipo de muñecos no es una novedad en la ciudad de Pisco. Para la llegada del 2025, los vecinos del mismo sector elaboraron un muñeco de 7 metros de altura con la imagen de la expresidenta Dina Boluarte, el cual también fue incendiado como parte de esta tradición popular de Año Nuevo.